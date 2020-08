Tedenski pregled - svet od 7. do 13. 8.

Ljubljana, 14. avgusta - Beloruski diktator Aleksander Lukašenko je uradno spet zmagal na predsedniških volitvah, a so v državi nato izbruhnili množični protesti. Po uničujoči eksploziji iz prejšnjega tedna so protesti izbruhnili tudi v Libanonu in odnesli vlado. Pandemija covida-19 pa se še naprej širi po svetu. Okuženih je že več kot 20 milijonov ljudi.