Jagros stabilno poslovanje v času epidemije pripisuje tudi lastni dostavi in logistiki

pogovarjala se je Lili Pušnik

Rogaška Slatina, 15. avgusta - Podjetje Jagros, v okviru katerega posluje 40 poslovalnic trgovin Jager, je med epidemijo poslovalo stabilno. Zaradi dobro organizirane lastne dostave in logistike so večino blaga kupcem vozili na dom. Je bilo pa poslovanje po besedah enega od direktorjev Boštjana Jagra zahtevno, saj so v podjetju lahko obratovali le agro in živilski oddelki.