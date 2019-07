Podjetje Jagros kupilo Ptujske pekarne

Rogaška Slatina, 31. julija - Podjetje Jagros, ki upravlja s trgovsko verigo Jager, je maja odkupilo 100-odstotni delež in terjatve slabe banke do Ptujskih pekarn in slaščičarn. Nakup tega deleža je strateška in dolgoročna naložba, s katero se bodo Ptujske pekarne, s katerimi sodelujejo že več kot 20 let, razvijale dalje, pravi direktor Jagrosa Boštjan Jager.