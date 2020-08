V gradu Brežice kljub dobremu desetletju prenavljanja potrebna nadaljnja vlaganja

Brežice, 9. avgusta - Občina Brežice in država sta za prenovo gradu Brežice, v katerem od leta 1949 domuje Posavski muzej, od leta 2006 skupaj z davkom odšteli nekaj manj kot 3,86 milijona evrov. Večstopenjsko več kot desetletno prenovo bodo te dni končali, da bi grad in njegove prostore popolnoma prenovili in vsebinsko nadgradili, bodo potrebna še dodatna vlaganja.