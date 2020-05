Koronavirus načenja dobiček bank

Ljubljana, 13. maja - Banke v Sloveniji so v prvem četrtletju ustvarile 69,6 milijona evrov dobička pred davki, kar je več kot polovico manj kot v enakem lanskem obdobju. Podatki kažejo prve vplive koronavirusa, ki bodo povečevali različna tveganja in slabšali kazalnike uspešnosti poslovanja bank, so danes sporočili iz Banke Slovenije.