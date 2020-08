Neurje povzročilo gmotno škodo na Hrvaškem

Zagreb, 4. avgusta - Več delov hrvaške obale in notranjosti države je v ponedeljek zajelo močno neurje. V Umagu je veter pihal tudi več kot 150 kilometrov na uro, na morju pred mestom pa so zabeležili trombe. Na območju Karlovca je veter odnašal strehe, toča pa poškodovala kmetijske površine in vozila. V Zagrebu so bile zaradi močnega naliva poplavljene ceste.