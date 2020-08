Za prebivalci Obale dolga noč, padavin še ni konec

Ljubljana, 4. avgusta - Za prebivalci Obale je dolga noč, ko so odpravljali posledice hudega ponedeljkovega neurja. Neurja z močnim vetrom in nalivi so prizadela tudi druge dele države, in sicer 25 občin, poroča center za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Vremenoslovci pa opozarjajo, da se lahko nestabilno in nevihtno vreme nadaljuje tudi še danes.