Zaradi težav TV Koper-Capodristria zaskrbljeni tudi v Slovenski kulturno-gospodarski zvezi

Koper, 7. novembra - V Slovenski kulturno-gospodarski zvezi (SKGSZ) so danes izrazili svojo zaskrbljenost zaradi napovedane ukinitve satelitskega oddajanja italijanskih programov Televizije Koper-Capodristria. Skrbi jih namreč možnost, da lahko pride do občutne omejitve sprejemanja programov, ki so namenjeni italijanski in slovenski narodni skupnosti v obmejnem pasu.