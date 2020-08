Policijski sindikat pristojne poziva k zagotovitvi varnosti in zdravja v Centru za tujce Postojna

Ljubljana, 4. avgusta - Zaposleni v Centru za tujce Postojna opozarjajo na razmere, s katerimi se srečujejo pri izvajanju policijskih nalog zaradi nevarnosti okužbe z novim koronavirusom, so danes opozorili v Policijskem sindikatu Slovenije. NIJZ, zdravstveni inšpektorat in inšpektorat za delo pozivajo k ukrepom za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu.