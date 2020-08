Zaradi neurij parkirne hiše nekaterih nakupovalnih središč brezplačno odprte vso noč

Ljubljana/Celje/Koper, 3. avgusta - Zaradi napovedanih možnosti toče in neviht, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na torek, bodo danes parkirne hiše nekaterih nakupovalnih središč odprte vso noč. To so denimo napovedali v Mercatorjevih centrih, ljubljanskem Cityparku in celjskem Citycentru, avtomobile bo mogoče na varno parkirati tudi pri nakupovalnem središču Park Center v Kopru.