V večjem delu države grozi naraščanje rek, ponekod tudi nevarnost zemeljskih plazov

Ljubljana, 3. avgusta - Danes in v noči na torek bodo reke zlasti na Gorenjskem, Koroškem, v Podravju in osrednji Sloveniji narasle do velikih pretokov, sporočajo z Agencije RS za okolje (Arso). Zaradi napovedanih neviht pa je v zahodni, južni in osrednji Sloveniji povečana tudi verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov, so opozorili na Geološkem zavodu Slovenije.