Državljan Pakistana skušal v notranjost države pretihotapiti 11 tujcev

Šentjernej, 3. avgusta - Policisti so ponoči v bližini Šentjerneja izsledili in prijeli enajst tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, ob tem pa tudi državljana Pakistana, ki jim je s prevozom nudil pomoč. Avtomobil so zasegli, državljana Pakistana pa bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.