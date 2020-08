Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (1. in 2. 8.)

Ljubljana, 2. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o 29 novih potrjenih primerih okužbe s koronavirusom v Sloveniji, ter dveh novih smrtnih žrtvah. Poročale so tudi o smrti mladega slovenskega alpinista Luka Šinkovca in načrtih za gradnjo drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško.