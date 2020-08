Delo o koronavirusu na Balkanu (3. 8.)

Ljubljana, 2. avgusta - Novica Mihajlović v komentarju Virus ni na počitnicah in se ne zmeni za meje piše o težavah balkanskih držav, predvsem Bosne in Hercegovine, s koronavirusom. Kot meni, so sproščen odnos ljudi do navodil v kombinaciji s splošnim nezaupanjem v državo in podhranjenim zdravstvom idealni pogoji za hitro širjenje virusa.