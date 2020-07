Delo o razkolu ameriške družbe (1. 8.)

Ljubljana, 31. julija - Barbara Kramžar v komentarju Ples ameriškega sovraštva piše o globokem razkolu ameriške družbe. Zaradi prihajajočih volitev se večajo trenja med med demokratskimi in republikanskimi politiki. Razlike med levico in desnico pa so vidne tudi v drugih delih družbe. Med drugim ponujata dva različna pristopa za dosego enakopravnosti afriških Američanov.