Delo o proračunu (1. 8.)

Ljubljana, 31. julija - Karel Lipnik v komentarju Pogled z drugega zornega kota piše, da se razmere življenja v Sloveniji izboljšujejo, ko jih primerjamo z zadnjimi meseci, niso pa še dobre z vidika normalnih časov. Do normalnega življenja bo minilo še približno leto in pol, do takrat pa je treba shraniti nekaj rezerv, tudi v javnih financah.