Iz Bruslja poziv k čimprejšnjemu izkoriščanju sredstev iz sklada REACT-EU

Bruselj, 1. avgusta - Evropska komisarja za kohezijsko politiko in za zaposlovanje Elisa Ferreira in Nicolas Schmit sta v pismih ministre držav članic EU, pristojne za kohezijska sredstva, pozvala, naj se pripravijo na čimprejšnji začetek koriščenja sredstev iz sklada REACT-EU, so ta teden sporočili iz Bruslja.