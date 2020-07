Po večernem neurju posledice odstranjevali vso noč

Ljubljana, 30. julija - Po večernem neurju z močnimi nalivi in vetrom, ki je zajelo večji del Slovenije in ponekod vključevalo tudi točo, so gasilci in druge službe posledice odstranjevali vso noč. Posredovati so morali na več kot 500 lokacijah, aktiviranih je bilo okoli sto enot. Gasilci so ponekod še na terenu, poroča center za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.