Neurje zajelo severni del Slovenije, ponekod uničevala debela toča

Domžale, 29. julija - Močnejše neurje s točo je po 19. uri zajelo Koroško, kasneje pa še območje severno in vzhodno od Ljubljane. Na Koroškem so na terenu gasilci, prav tako na območju Domžal, kjer ima več sto objektov razbite strehe in vodo v hiši. Po podatkih centra za obveščanje je večji obseg škode nastal na Koroškem, Domžalskem in Hrastniškem.