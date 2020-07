Italijanska obalna straža rešila več kot 80 migrantov

Rim, 29. julija - Italijanska obalna straža je iz morja pred obalo Libije rešila več kot 80 migrantov, ki so se stiskali na gumijastem čolnu. Ta je bil očitno brez motorja in že na pol spuščen, zato so se Italiji odločili za reševalno akcijo, čeprav je bil čoln v "libijski coni reševanja", poroča francoska tiskovna agencija AFP.