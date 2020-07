Ovse potrdil kršitve prekinitve ognja na vzhodu Ukrajine

Kijev, 29. julija - Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) je danes potrdila številne kršitve prekinitve ognja na vzhodu Ukrajine, ki velja od ponedeljka. Kot so minulo noč sporočili opazovalci Ovseja, so na območju Donecka od ponedeljka doslej zabeležili več kot sto kršitev prekinitve ognja, medtem ko je na območju Luganska za zdaj mirno.