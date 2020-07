V Domu starejših Hrastnik nova okužba in smrtna žrtev

Hrastnik, 28. julija - V Domu starejših Hrastnik so v ponedeljek pri še eni oskrbovanki potrdili okužbo z novim koronavirusom, kar pomeni, da se je število okuženih oskrbovancev povzpelo na 42. Umrla je tudi ena oskrbovanka doma, tako da so skupaj od izbruha okužbe 10. julija zaradi covida-19 umrli trije oskrbovanci doma, so danes sporočili iz hrastniške občine.