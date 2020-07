Hrastnik, 26. julija - V Domu starejših Hrastnik so v soboto potrdili okužbo z novim koronavirusom še pri 12 oskrbovancih in eni zaposleni, na testu je bil poleg tega pozitiven še en občan. V Hrastniku je tako trenutno 73 aktivnih okužb, so sporočili z Občine Hrastnik.