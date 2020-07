Podjetniški sklad z novimi kreditnimi linijami za blaženje posledic koronske krize

Ljubljana, 28. julija - Slovenski podjetniški sklad zapira nekatere garancijske linije, katerih sredstva so bila zaradi potrebe po blažitvi posledic epidemije covida-19 porabljena hitreje od prvotnih pričakovanj. Sklad bo za nadaljnje blažitve posledic koronske krize ponudil liniji neposrednih kreditov in mikrokreditov, so sporočili iz sklada.