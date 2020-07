OZS s prošnjo premierju za veljavo razpisa za zaščitno opremo tudi za male podjetnike

Ljubljana, 23. julija - V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) so znova opozorili, da je javni poziv za nakup zaščitne opreme Slovenskega podjetniškega sklada, na katerega se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj petimi zaposlenimi, diskriminatoren. Po pomoč za spremembo tega določila so se obrnili na premierja Janeza Janšo.