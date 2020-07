Metropolova plaža spet pod upravljanje piranske občine

Portorož, 27. julija - Občina Piran je danes s Hoteli Metropol podpisala razvezo pogodbe o pravici rabe in užitka Metropolove plaže v korist Javnega podjetja Okolje Piran. S prekinitvijo pogodbe plaža prehaja ponovno pod upravljanje občine. Za urejenost in delovanje plaže pa bo po novem skrbelo Okolje Piran, so sporočili s piranske občine.