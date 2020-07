Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. in 26. 7.)

Ljubljana, 26. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o petkovem protivladnem protestu, ki je potekal v Ljubljani in v ospredju katerega so bile tokrat pravice žensk. Poročale so tudi o najnovejših potrjenih primerih okužbe z novim koronavirusom in slovenskih zidanicah, ki so v času koronakrize postale turistični hit.