Primorske novice o poimenovanju pokrajin (27. 7.)

Koper, 26. julija - Jana Krebelj v komentarju Ime je znamenje piše o poimenovanju pokrajin. Po mnenju avtorice je težko razumeti akcijo vladne komisije za standardizacijo zemljepisnih imen, ki se ji bolj primerno zdi poimenovanje po največjem kraju v pokrajini. Celo tam, kjer so imena logična in domača, kot na primer Goriška, Štajerska in Pomurska pokrajina.