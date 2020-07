V Hrastniku danes še štiri nove okužbe, dve v domu starejših

Hrastnik, 16. julija - V Hrastniku so danes zabeležili štiri nove okužbe s covidom-19, med katerimi sta dva oskrbovanca doma starejših, ena zaposlena v omenjenem domu in en občan, kar pomeni, da je trenutno v tej občini že 23 aktivno okuženih ljudi, od tega deset v domu starejših, pet oskrbovancev in pet zaposlenih, je za STA povedal župan Marko Funkl.