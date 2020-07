Na ruskem Daljnem vzhodu množične protivladne demonstracije

Moskva, 25. julija - V mestu Habarovsk na ruskem Daljnem vzhodu so danes potekale množične protivladne demonstracije, na katerih so udeleženci izražali podporo zaprtemu nekdanjemu guvernerju regije Sergeju Furgalu, ki so ga aretirali zaradi obtožb za umor, kar sam zanika. Protesti so bili usmerjeni tudi proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.