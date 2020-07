Putin zamaknil rok za prepolovitev revščine v Rusiji do leta 2030

Moskva, 21. julija - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes do leta 2030 zamaknil rok za izvedbo ambicioznih ciljev s področja sociale in gospodarstva, v okviru katerih bi prepolovil revščino v Rusiji. Sprva je nameraval obljubo ob ponovni izvolitvi leta 2018 izpolniti do leta 2024, poroča francoska tiskovna agencija AFP.