Levica namerava jeseni preprečiti "izigravanje referendumske volje" o nedeljskem zaprtju trgovin

Ljubljana, 23. julija - Odločitev vlade, ki je znova omogočila delovanje trgovin ob nedeljah, je po mnenju Levice sol na rano 30.000 zaposlenim v trgovini. "Vladajoča politika je pokazala, da je zmožna 17 let zavlačevati z na referendumu izraženo voljo," so navedli in poudarili, da bodo jeseni ob nadaljevanju obravnave njihovega predloga poskušali doseči zaprtje.