Vlada odpravila prepoved obratovanja trgovin ob nedeljah

Ljubljana, 23. julija - Vlada je danes odpravila določitev minimalnega obratovalnega časa prodajaln z živili in prepoved obratovanja trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh, ki ju je marca uvedla v okviru ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Še vedno pa ostajajo zaprti nočni klubi in diskoteke.