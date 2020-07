Na Gorenjskem zagnali mrežo za izposojo koles

Begunje na Gorenjskem, 23. julija - Na Gorenjskem so danes zagnali mrežo za izposojo koles Gorenjska.bike, ki je nastala v okviru projekta Hitro s kolesom. Z vzpostavitvijo mreže v petih občinah Gorenjske so nadgradili že obstoječe sisteme za izposojo koles v kranjski, jeseniški in blejski občini. Vrednost projekta je skoraj 534.000 evrov.