Na Krasu in v Brkinih si bo mogoče izposoditi električno kolo

Štanjel, 21. julija - V Štanjelu, kjer so danes predstavili projekt Crossmoby, si bo v prihodnje mogoče izposoditi električno kolo. Poleg Štanjela bo na obiskovalce čakalo po pet električnih koles še v Komnu, Sežani, Divači in Kozini. Njihov najem bo do konca prihodnjega leta brezplačen.