Na vzhodu Ukrajine nov dogovor o prekinitvi spopadov

Kijev, 23. julija - Na vzhodu Ukrajine so dosegli nov dogovor o prekinitvi spopadov. Kot so v sredo zvečer sporočili iz urada ukrajinskega predsednika, naj bi "celovita in vse obsegajoča prekinitev spopadov" na vzhodu države začela veljati v ponedeljek. Proruski separatisti iz Donecka in Luganska so že pred tem objavili, da je bil dogovor dosežen.