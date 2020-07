Pri FCA in Ivecu preiskave zaradi suma goljufanja na testih izpušnih plinov

Berlin, 22. julija - Nemški, švicarski in italijanski preiskovalci izvajajo usklajene preiskave družb Fiat Chrysler (FCA) in Iveco zaradi suma goljufanja. Proizvajalca naj bi v vozila nameščala nedovoljene naprave, ki so začasno umetno zniževale količine izpustov škodljivih plinov. Takšne nedovoljene ukrepe je izvajal tudi Volkswagen, kar je vodilo v mednarodno afero.