Na Hrvaškem prijeli bivšega direktorja Volkswagna Eiserja

Zagreb, 16. junija - Hrvaška policija je prijela bivšega direktorja avtomobilskih velikanov Volkswagen in Audi Axela Eiserja. Prijeli so ga na podlagi mednarodne tiralice, ki so jo objavile ZDA. Eiserja povezujejo z afero dieselgate iz leta 2015, ko so v Volkswagnu prirejali teste izpušnih plinov.