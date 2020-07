Peking: ZDA od Kitajske zahtevale zaprtje konzulata v Houstonu

Peking/Washington, 22. julija - ZDA so od Kitajske zahtevale zaprtje konzulata v Houstonu, so danes sporočili iz Pekinga. Kitajske oblasti so ameriško zahtevo označile za "politično provokacijo", ki bo še zaostrila diplomatske odnose med državama. Ameriško zunanje ministrstvo je sporočilo, da je cilj zaprtja zaščita ameriške intelektualne lastnine in zasebnosti.