ZDA opozarjajo državljane na nevarnost arbitrarnega pridržanja na Kitajskem

Washington, 11. julija - ZDA so danes opozorile svoje državljane na povečano nevarnost arbitrarnega pridržanja na Kitajskem. Ameriški State Department je v varnostnem opozorilu navedel, da so lahko ameriški državljani na Kitajskem deležni dolgotrajnih zasliševanj in podaljšanega pridržanja zaradi razlogov, povezanih z nacionalno varnostjo.