Gradnja kolesarskega omrežja v Velenju po načrtu

Velenje, 26. julija - V Velenju gradnja kolesarskega omrežja poteka skladno z načrtom. Tako so že končani posamezni odseki na povezavi Velenjka-Velenjsko jezero, in sicer po Žarovi ulici, od Žarove do krožišča pod skakalnico, od starega Velenja po Partizanski mimo Gorenja do Hoferja, po cesti Simona Blatnika, Cesti na jezero mimo avtokampa in na Jenkovi cesti.