Velenjska občina končala obnovo grajskega parka

Velenje, 23. maja - V okviru projekta Hicaps, ki je sofinanciran s strani evropskega programa Srednja Evropa in se osredotoča na naravno kulturno dediščino v bližini grajskih poslopij, dvorcev in vil, je velenjska občina na Velenjskem gradu končala obnovo grajskega parka. Vrednost del je znašala skoraj 334.000 evrov, so sporočili z občine.