Rant: Rezultat pogajanj na vrhu EU dobra osnova za okrevanje in razvoj Slovenije

Ljubljana, 22. julija - Doseženi dogovor vrha EU o svežnju za okrevanje EU po koronski krizi je za Slovenijo s finančnega vidika ugoden in predstavlja dobro osnovo za okrevanje in razvoj, je za STA ocenil ekonomist Vasja Rant. Pomeni pa tudi pritisk za učinkovito organiziranje učinkovitega črpanja in identifikacijo razvojno pomembnih projektov, je dodal.