Voditelji članic EU pozdravljajo dogovor o svežnju za obnovo Evrope

Bruselj, 21. julija - Več voditeljev držav članic EU je pozdravilo dogovor o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji covida-19. Avstrijski kancler Sebastian Kurz je poudaril, da je to dober dogovor za Evropo in Avstrijo. Italijanski premier Giuseppe Conte pa je dejal, da je to zgodovinski dan za Italijo in Evropo.