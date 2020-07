Dnevnik o pogajanju o evropskem proračunu (22. 7.)

Ljubljana, 21. julija - Aleš Gaube v komentarju Sladko-kisli evrski novci za obnovo piše, da je pogajanje o evropskem proračunu vedno težko, letos pa ga je otežila še pandemija covida-19 in z njo poudarjeni nacionalni interesi. Prišlo je do kompromisa, s katerim so zadovoljni vsi voditelji, vendar so pri tem preslišali opozorila predsednice Evropske centralne banke.