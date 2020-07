Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (21. 7.)

Ljubljana, 21. julija - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o zadovoljstvu premierja Janeza Janše z doseženim sporazumom Evropske unije o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji covida-19. Med drugim so pisale tudi o 24 okužbah z novim koronavirusom, ki so jih v Sloveniji potrdili v ponedeljek, in o tem, da so nove okužbe v državi večinoma posledica lokalnih prenosov.