GZS podpira vladna prizadevanja na področju gradbeništva in okolja

Ljubljana, 21. julija - Predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so na današnji novinarski konferenci v Ljubljani podprli vladna prizadevanja za pospešitev pridobivanja gradbenih dovoljenj in spremembo statusa odpadka. Kot so opozorili, Slovenija zaradi zapletenih postopkov zaostaja pri investicijah, negativno pa vplivajo tudi na naš prehod v brezogljično družbo.