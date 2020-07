Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje dela protikoronske zakonodaje na področju gradbeništva

Ljubljana, 15. julija - Ustavno sodišče je sklenilo začeti postopek za oceno ustavnosti 2. člena zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19, ki do konca leta 2021 podaljšuje spremembe s področja gradbene zakonodaje iz prvega protikoronskega zakona. Do končne odločitve je izvrševanje tega dela zakonodaje zadržano.