Celjske mesnine letos zaradi epidemije z upadom poslovanja

Celje, 22. julija - Celjske mesnine so za letošnje leto načrtovale 10-odstotno rast kazalnikov poslovanja, a se to najverjetneje ne bo zgodilo zaradi epidemije covida-19. Kot je ocenil direktor družbe Izidor Krivec, pričakujejo nekje od 10 do 20 odstotkov manjšo realizacijo. Razmere so še dokaj negotove in je pravilna ocena praktično nemogoča.