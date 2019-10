Poslovanje Celjskih mesnin bremeni afriška prašičja kuga

Celje, 12. oktobra - Celjske mesnine so lani čisti dobiček povečale za polovico in beležile eno boljših let v svoji zgodovini. Letos je slika zaradi afriške prašičje kuge, zaradi katere so cene svinjine drastično poskočile, povsem drugačna. "Letošnje leto bo eno tistih, ki jih je najbolje čim prej pozabiti," je ocenil direktor družbe Izidor Krivec.